Napoli/Barcellona – Il Cds “scova” un flop nella perfetta difesa azzurra

Di Lorenzo 6

L’azione dell’1-0 parte dall’ex empolese, protagonista al pari di Callejon di una partita tatticamente perfetta per quasi un’ora. Difesa e ripartenza senza pausa. Ma sul gol del Barcellona non sale con la linea, resta dietro e tiene in gioco Semedo.

Manolas 7

Non un errore, non un movimento sbagliato, né una chiusura in ritardo. Messi e Griezmann vanno continuamente a sbattere sul greco. Da applausi la direzione della difesa.

Maksimovic 7

Da quando Gattuso ha creato al centro della difesa la coppia greco-serba, il Napoli ha subìto due gol nelle ultime 4 partite ufficiali, con avversarie come Inter e Barcellona, oltre a Cagliari e Brescia. E’ una difesa compatta e organizzata.

Mario Rui 5,5

Una distrazione, una sola, e avendo di fronte il Barcellona la paga a caro prezzo: è lui a lasciare libero il corridoio per Semedo in occasione dell’assist per il gol di Griezmann. Il resto della sua partita è eccellente, giocata col cuore e con la testa.