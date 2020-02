Ecco il voto alla prova di Mertens di ieri: doppio record per lui al San Paolo

Mertens 7,5

Contro il Barcellona diventa il napoletano con più presenze in Champions/Coppa dei Campioni, ora sono 33 e un record del genere va onorato con altri e più prestigiosi record. Al Barça segna il gol numero 121 della sua fantastica avventura napoletana, quanti ne ha fatti Hamsik e nessun altro. Ed è pure la sua sesta rete in questa Champions, come non è mai riuscito a nessun napoletano. E’ un giocatore che non finisce mai, tecnica e intelligenza sono straordinarie. Oltre alla perla del gol, fa un notevole ed efficace lavoro difensivo. Un fallo brutto di Busquets lo costringe a uscire. Fonte: CdS