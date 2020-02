Il Mattino dà i voti: difesa perfetta e un big Piotr. Porte aperte al passaggio del turno

Le pagelle de “Il Mattino”

Setien raffoza la catena dove il Napoli costruisce di più, piazzando su Insigne sia Semedo che Vidal a sostegno. Ma è proprio Insigne l’uomo che dà più spesso la scossa. Il risultato non è il migliore per andare in quella fossa dei leoni che è il Camp Nou ma la prova degli azzurri è tra le migliori della stagione. Bene l’organizzazione della difesa, dove il gol arriva per un pallone recuperato a metà campo. Stupisce più di tutti l’armonia con cui Zielinski ha preso in mano il centrocampo azzurro, la sua inventiva, la sua lucidità per 90 minuti. Peccato per il grave errore di Callejon solo davanti al portiere del Barcellona: non è il primo spreco, ma in una notte del genere è un peccato non di poco conto.

6,5 OSPINA

7 DI LORENZO

7 MANOLAS

7 MAKSIMOVIC

6,5 MARIO RUI

6,5 FABIAN RUIZ

6,5 DEMME

7,5 ZIELINSKI

6 CALLEJON

7,5 MERTENS

7 INSIGNE

6,5 MILIK

5,5 POLITANO

6 ALLAN

7 GATTUSO

