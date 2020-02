Top Gattuso, il primo “premio” de “Il Mattino” va a lui

Vota e scrive “Il Mattino”

7 GATTUSO



Una gara tatticamente favolosa. Non c’è una vera e propria gabbia preventiva su Messi falso nove, o meglio nove vero. Gattuso non perde uomini prima che l’argentino prenda palla, ma cerca di spingerlo via dalla zona pericolosa, cercando di schermare quella che è la partenza non appena tocca palla, non lasciando corridoi e provando anche ad evitare l’imbucata, chiudendo la luce alle potenziali traiettorie di passaggio. Messi si sposta ovunque. La solidità del suo sistema di gioco, la compattezza azzurra non dà mai segnali di cedimento. L’errore arriva e c’è poco da piangersi addosso. Fonte: Il Mattino