Casaglia: “I giocatori del Napoli hanno corso 111 Km, 99 Km i catalani!”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Casaglia, match analyst: “Ieri ho visto un Napoli con molte caratteristiche di Gattuso, soprattutto per quanto riguarda la fase di non possesso: la pecca principale del Napoli di quest’anno. Resta ancora una piccola incertezza nelle partite in cui dovrà impostare gioco, le squadre di Gattuso non hanno mai brillato sotto quest’aspetto. Ricordo alcune partite del Milan quando arrivò in finale di Coppa Italia a cui non riuscivi a tirare in porta. Ieri il Barcellona ha tenuto possesso palla ma uno dei pochi tiri è stato quello che ha poi portato al gol. La costruzione dal basso può essere migliorata sia per quanto riguarda gli interpreti, perché il Napoli non ha un vero e proprio regista, Demme è più difensivo. Un Napoli che come nel primo tempo ha un attacco estremamente leggero, ha necessità di spazi, perché non ha un attaccante centrale forte fisicamente. Ieri Milik è subentrato quando il Napoli è andato in difficoltà col palleggio. Partita da sintetizzare in due numeri: 111km contro i 99km del Barcellona, quindi ogni giocatore ha corso 1,2km in più a quelli del Barcellona. L’altro in negativo può essere quello delle palle perse anche nella metà della propria metà campo”.