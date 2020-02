Ultim’ora: Si potrebbe guardare una partita di Serie A in chiaro, ecco come!

Potrebbe esserci la possibilità di vedere Juventus-Inter in chiaro sul digitale terrestre sull’emittente TV8 al canale numero 8. Ad aprire all’ipotesi nel meeting , secondo quanto trapela, è stato Marzio Perrelli, capo di Sky Sport. “In una situazione così unica in cui a tutti i cittadini e a tutte le imprese è richiesto di fare sacrifici, anche Sky sarebbe disponibile a fare il proprio. La nostra funzione di indubbia utilità da sempre ci guida in questa direzione”. Pronto subito anche il commento di Giovanni Malagò, presidente CONI: “Potrebbe essere una cosa positiva dare la gara in chiaro anche se ovviamente non risolverebbe il problema degli spettatori”. Insomma, ipotesi di cui se ne parelrà, vedremo dunque i risvolti della faccenda prossimamente.