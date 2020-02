Maradona: “Non ho dubbi: il mio cuore è con Napoli e i napoletani, soprattutto in questa difficile sfida”

Tutti i napoletani si chiedono chissà cosa penserà Diego Armando Maradona della partita di questa sera al San Paolo. Il Mattino lo ha chiesto a Stefano Ceci, il suo grande amico, che ha riportato il pensiero del Dios sulla gara, sui paragoni con Messi, sui napoletani. “Ma io non ho dubbi: il mio cuore è con Napoli e i napoletani, soprattutto in questa difficile sfida” ha detto Maradona, che poi ha così parlato dell’annata in corso: “Il Napoli sta attraversando una stagione complicata, dopo 15 anni vive la stagione più difficile della stagione De Laurentiis. Gattuso si sta confermando un grande uomo di spogliatoio, però c’è un ciclo da riaprire e non sarà facile”. Stasera non sarà facile: “Durissima la sfida col Barcellona, ma nel calcio i pronostici si ribaltano. E allora la mia speranza è che il Napoli faccia una grande sorpresa e renda felice il suo popolo”.