Canale 21: “Una cosa è certa, il Napoli ha già avuto una vittoria”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, Direttore sportivo di Canale 21: “Non ho la minima idea di come finirà stasera Napoli-Barcellona, come la visione di un film è un momento unico. So già una cosa: il Napoli ha già vinto e non perché incontra il Barcellona, quello che mi interessa dire è che al di là della rabbia per il sorteggio e l’occasione sprecata di Ancelotti dopo aver tolto 4 punti al Liverpool, è un’altra cosa. Ieri il Barcellona, lo squadrone che tremare il mondo fa, è stata accolta a Napoli come se fosse il Napoli. Messi è stato accolto come se fosse Maradona. Un tifoso si è presentato portando le mozzarelle. Queste cose succedono solo a Napoli, è vero che il calcio è agonismo, contrastare un avversario, ma quando il calcio è amore, a Napoli si immedesimano sempre troppo. A Napoli al di là del tifo e il sangue azzurro, abbiamo il cuore di chi ama il calcio a 360°”.