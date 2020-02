In attesa di conoscere la data del recupero della sfida tra il Napoli femminile e il Lady Granata Cittadella, le azzurre proseguono la preparazione in vista del prossimo impegno di serie B. La compagine partenopea domenica alle ore 14,30 giocherà in Umbria contro il Grifo Perugia ultimo in classifica, nel più classico dei testa-coda.

La Redazione