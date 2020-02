Napoli-Barcellona è anche la sfida tra Gulliver e lillipuziani del fatturato

Gulliver in Italia. Poi arriva il Barcellona e il Napoli al suo cospetto si scopre lillipuziano. Sotto il profilo economico, s’intende. L’élite d’Europa è distante finanziariamente anni luce dalla nostra Serie A e dal club azzurro che è, in ogni caso, al vertice del campionato italiano. Anche per fatturato. Ma poi ecco il Barça e capisci perfettamente cosa significa la parola macchine da soldi: e in automatico, difficile non comprendere il perché si possano permettere spese che noi umani non potremmo neanche immaginare. C’è una distanza siderale con il Barcellona: d’altronde, è l’unico club che ha sfiorato il miliardo di fatturato nella passata stagione, fermandosi sulla soglia dei 980 milioni di euro. Il Napoli, lo scorso anno, ha sfiorato i 300 milioni, che è il secondo ricavo della sua storia. Fonte: Il Mattino