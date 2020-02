Griezmann al centro dell’attacco blaugrana al San Paolo

NON SOLO MESSI

Vidal alle spalle di Messi e Griezmann, quindi, con l’argentino costretto a giocare un po’ più al centro e meno libero di spaziare su tutta la corsia di destra. Ma come anche lo stesso Gattuso ha più volte ribadito ieri in conferenza, Messi non è l’unico pericolo in casa Barcellona perché accanto lui stanno crescendo anche le prestazioni di Griezmann.

Il francese era arrivato in estate accompagnato da tanto rumore (una battaglia legale per portarlo in Catalogna, pagando 120 milioni), ma ha faticato e non poco a entrare nel mondo Barça. Fare gol è sempre stata la sua specialità, ma il feeling con i compagni non è stato immediato, anzi. Dopo l’infortunio di Suarez, però, il peso dell’attacco blaugrana è passato quasi interamente sulle sue spalle.

In questa edizione di Champions ha segnato appena una rete contro il Borussia, ma negli anni con l’Atletico ha dimostro di saper essere decisivo soprattutto nella fase a eliminazione diretta. E se poi le cose non dovessero girare: all’occorrenza, poi, c’è sempre Fati, il ragazzino prodigio che non sembra assolutamente intenzionato a smettere di scrivere la storia. Fonte: Il Mattino