LIVE CHAMPIONS LEAGUE – Napoli-Barcellona

I due capitani: per il Napoli, maglia azzurra, Lorenzo Insigne, per il Barcellona, casacca gialla e bordi blaugrana, Leo Messi

Arbitro: Brych; Ass1: Borsh; Ass2: Lupp; IV: Osmers; VAR: Dankert; AVAR: Fritz

Questa sera alle ore 21,00 allo stadio San Paolo, si giocherà il match d’andata tra il Napoli e il Barcellona per gli ottavi di Champions League. Una sfida molto sentita in città per l’arrivo di Messi, tra i migliori al mondo e di una squadra con tanti campioni in organico. Gli azzurri cercheranno con tutte le loro forze di regalare una notte magica ai suoi tifosi e si preannuncia una cornice di pubblico di alto livello. Ilnapolionline.com vi informerà in tempo reale anche per questo importante evento.

La Redazione