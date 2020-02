Ghirelli: “Girone A e B fermi Domenica e Mercoledì. Il girone C si giocherà”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Francesco Ghirelli, Pres. Lega Pro: “Dobbiamo prendere atto della situazione attuale e partire dal fatto che la salute è al primo posto. Dobbiamo lavorare sapendo che questa è una situazione d’emergenza. Solo per mercoledì e domenica sono previsti stop per Gironi A e B, poi navigheremo a vista. Dobbiamo riprogrammare tutto sperando di non incombere in altre emergenze. Il girone C sicuramente giocherà, augurandoci che tutto vada per il verso giusto”.