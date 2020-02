COPPA ITALIA – Napoli-Inter, difficile che ci possa essere un rinvio

Nelle ultime ore si era ipotizzato anche un rinvio di Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia, con gli azzurri avanti per 0-1 con la rete di Fabian Ruiz. Secondo le pagine de “il Mattino”, i nerazzurri non avrebbero nulla in contrario, ma il club azzurro non sarebbe della stessa opinione. Spostarlo tra l’altro al 13 Maggio, sarebbe un problema anche per la Rai che detiene i diritti televisivi, perciò a meno di clamorosi dietrofront, il match di Coppa Italia alla fine si giocherà il 5 Marzo alle ore 20,45.

La Redazione