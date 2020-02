[Grafico] Napoli/Barcellona, azzurri “prudenti”. Un dubbio per Setien

Questa sera il Napoli di Gennaro Gattuso cercherà di ottenere un risultato positivo contro il Barcellona, per potersela giocare al ritorno per gli ottavi di Champions League, al “Camp Nou”. In vista della sfida contro i blaugrana, il tecnico degli azzurri schiererà un modulo più prudente, un 4-1-4-1, in modo da chiudere tutti i varchi a Messi e compagni e giocare di rimessa. Un solo ballottaggio, a centrocampo tra Zielinski e Allan, con il polacco in leggero vantaggio. Per Setien, come riporta il CdS, sarà 4-3-1-2, con il dubbio in avanti tra Vidal e il giovane Fati, con il cileno che dovrebbe spuntarla sul canterano. Per il resto Semedo e Firpo sulle corsie esterne, mentre per la linea mediana, Rakitic dovrebbe spuntarla su Arthur.

La Redazione