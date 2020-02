Attesi 45 mila spettatori al San Paolo per Napoli-Barcellona

LO STADIO GREMITO

Non sono previste riunioni in prefettura legate allo svolgimento di Napoli-Barcellona. E ieri pomeriggio, il sindaco De Magistris, senza far riferimento al match di domani sera, ha spiegato che «a chi utilizza l‘argomento della sospensione di alcune partite della Serie A come attacco alle nostre decisioni amministrative, faccio presente che le partite in questione sono state annullate in quanto si sarebbero tenute nelle regioni in cui si sono presentati casi di persone infette. Al momento, nella nostra regione, non si sono verificati casi. Nella malaugurata eventualità accadesse, adotteremo tutte le cautele richieste e imposte scrupolosamente».

Insomma, allerta massima, ma nessuna situazione di panico che possa spingere a decisione drastiche. Non dovrebbero esserci restrizioni per i tifosi catalani (saranno poco meno di 1500 e in 1250 andranno nel settore ospiti) che arriveranno già nelle prossime ore in città.

A meno che in queste ore sempre frenetiche e con novità continue, non arrivi-no disposizioni differenti da parte delle autorità governative e sanitarie. Evidente che le cose potrebbero cambiare in occasione delle prossime due partite, quelle con il Torino e l’Inter in Coppa Italia. Al di là della decisione della Figc e della Lega di giocare oppure no, molto probabile che le due trasferte saranno vietate ai tifosi granata e nerazzurri e non certo per motivi legati alla rivalità sportiva. Domani ci saranno non più di 45 mila spettatori: non tutto esaurito, ma comunque un bel colpo d’occhio. Fonte: Il Mattino