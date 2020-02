Toccata e fuga del Barcellona, via subito dopo il fischio finale

Il soggiorno napoletano del Barcellona sarà ridotto al minimo sindacale, visto che il piano prevede un rientro alla base immediatamente successivo al fischio finale del match di Fuorigrotta, con volo di ritorno fissato per l’una di notte. I principali motivi di preoccupazione per il nuovo tecnico Quique Setién, in realtà, sono legati ai pochissimi calciatori a disposizione, visto che ai già sicuri assenti Luis Suarez, Dembelé e Jordi Alba, si è aggiunto l’assente dell’ultimo minuto Sergi Roberto, vittima di un problema all’adduttore che lo dovrebbe mantenere fuori causa anche per la partita di ritorno. A Napoli, così, viaggiano solo i 14 reduci della rosa della prima squadra, più 6 canteranos e l’inutilizzabile Braithwaite, acquistato a liste Uefa già serrate. Fonte: CdS