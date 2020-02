Ospina-Meret, un dualismo che si giocherà sul filo

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha ormai creato una sana competizione tra Ospina e Meret, ovvero i due estremi difensori. Al momento sembra essere nell’immediato in vantaggio il portiere colombiano per la sua bravura nell’impostare dalla difesa, come più volte ha ribadito il tecnico degli azzurri. Meret? E’ un patrimonio del club di De Laurentiis, non solo economico, ma soprattutto tecnico. Gattuso crede fortemente anche in lui, del resto il Napoli ha ottimi estremi difensori, come più volte ha ribadito, ma il portiere friulano rischia di non andare all’Europeo vista la concorrenza di Sirigu, Cragno e Gollini. Ad oggi c’è Ospina, ma se cresce sull’aspetto dell’impostare con i piedi Meret sarà il futuro.

La Redazione