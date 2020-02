Serie A/ Roma-Lecce, doppio vantaggio dei giallorossi al termine dei primi 45′

ROMA-LECCE

Parte subito forte la Roma, con Dzeko che cambia gioco dalla parte opposta per Pellegrini che calcia in caduta, ma la palla va alta sopra la traversa. Al 13′ minuto Mkhitaryan recupera il pallone, serve Under che solo davanti a Vigorito mette il pallone nell’angolo basso e fa 1-0. Al 19′ il Lecce si fà vedere nell’area giallorossa, con Mancosu che serve Barak, che calcia da posizione defilata, ma Pau Lopez para senza problemi. Al 27′ Dzeko ha un ottima occasione per raddoppiare, scambia con Under calcia dal limite, ma il pallone va alto sopra la traversa. Poco dopo è Pellegrini a sfiorare la rete, servito da Dzeko calcia fuori un rigore in movimento. Il Lecce quando ha spazio attacca soprattutto con gli inserimenti di Barak, ma la Roma difende bene. Al 37′ la Roma raddoppia con Dzeko che serve Mkhitaryan che calcia di prima intenzione e segna. Al termine del primo tempo la Roma conduce per 2-0 sul Lecce.

TABELLINO

ROMA(4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca.

A disposizione: Fuzato, Cardinali, Cetin, Jesus, Ibanez, Fazio, Santon, Spinazzola, Villar, Perotti, Kluivert, Kalinic, Perez.

LECCE(4-3-2-1): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Deiola, Petriccione, Majer; Mancosu, Barak; Lapadula. All.: Liverani.

A disposizione: Gabriel, Chironi, Meccariello, Shakov, Paz, Dell’Orco, Vera, Tachtisidis, Oltremarini, Rimoli.

STADIO: Olimpico, Roma.

ARBITRI: Giacomelli di Trieste, Ranghetti-Bresmes, IV: Massimi, VAR: Mazzoleni, AVAR: Costanzo.

RETI: 13′ Under (R), 37′ Mkhitaryan (R).

NOTE: Ammoniti

A cura di Antonio Bisesti.