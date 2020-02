Attacco – Per “Il Mattino” nonostante la vittoria c’è stato un flop

I voti de Il Mattino circa l’attacco del Napoli

5,5 POLITANO

Difficile trovare uno spunto, una situazione di superiorità creata, con il Napoli che gioca meno dalla sua parte, con i movimenti che non sono tali da farsi premiare. Fatica a decidere cosa fare per il primo tempo, poi un po’ si ritrova nella corsa e nelle progressioni. E si fa vedere per i recuperi difensivi.

6 MERTENS

Manca la stoccata che decide, nonostante una difesa avversaria che alza il muro ma non pare essere fatta di cemento. Al secondo minuto sfiora il gol numero 121 con una parabola che bacia la traversa e poi sparando sul portiere un assist di Insigne. Si muove con continuità ma anche con frenesia.

6,5 INSIGNE

Il suo primo tempo si condensa in un fendente per Mertens che squarcia la difesa del Brescia, tanto possesso palla, poca consistenza, come gli altri compagni, negli ultimi 25 metri. Poi i volumi e i ritmi di gioco si alzano, e la sua diventa una gara di valore. Il rigore trasformato lo rende il capocannoniere di Gattuso.