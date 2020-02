Serie A/ Spal-Juventus 1-2: Grande vittoria in trasferta per la Juventus!

Dopo essere andata in vantaggio a fine primo tempo, la Juve tenta il raddoppio, ma in 2 occasioni, una con Cuadrado che spara su Berisha, l’altra con Ramsey che tira a lato, non riesce a segnare. Però il goal era nell’aria e infatti al 60esimo, Ramsey su assist di Dybala, con una bordata non perdona Berisha. Dopo 10 minuti la Spal trova il goal che accorcia le distanza, grazie ad un calcio di rigore decretato su Check Var, con Petagna che non sbaglia. All’85esimo, Juve ancora vicina al goal su palla inattiva, quando CR7 tira una stoccata che si stampa sulla traversa. Dopo 6 minuti di recupero termina il match

SPAL (4-3-2-1): Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Missiroli ( 80′ Tunjov ), Valdifiori, Castro ( 60′ Fares ); Valoti, Strefezza; Petagna. All: Di Biagio

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Chiellini ( 55′ De Ligt ) , Alex Sandro; Ramsey ( 73′ Rabiot ), Bentancur, Matuidi ( 80′ Bernardeschi ); Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All: Sarri

Marcatori: 40′ Cristiano Ronaldo (J), 60′ Ramsey (J), 70′ Petagna (S)

Ammonizioni: 19′ Valoti (S), 46′ Zukanovic (S), 78′ Matuidi (J), 89′ Strefezza (S), 90′ Danilo (J), 91′ Cionek (S)