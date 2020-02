Serie B: Il Venezia soffre ma riesce a ribaltare il Pisa

Sabato 22 febbraio ore 18:00

Pisa-Venezia 1-2 Masucci (P) 38′, Aramu (V) rig. 42′, Longo (V) 47′

PISA (4-4-2): Gori, Birindelli, Caracciolo, Benedetti, Lisi, Gucher, De Vitis, Pinato (Siega 81′), Minesso (Vido 62′), Masucci (Moscardelli 75′), Marconi. A disposizione: Perilli, Dekic, Pisano, Perazzolo, Belli, Pompetti, Siega, Fabbro, Moscardelli, Vido. Allenatore: D’Angelo.

VENEZIA (4-4-2): Pomini, Fiordaliso (Lakicevic 23′), Riccardi, Ceccaroni, Molinaro, Maleh, Fiordilino, Caligara (Monachello 88′), Aramu (Lollo 85′), Capello, Longo. A disposizione: Daffrè, Bertinato, De Marino, Marino, Lakicevic, Zuculini, Senesi, Vacca, Lollo, Zigoni, Monachello, Simeoni. Allenatore: Dionisi.

Arbitro: Pezzuto.

Ammoniti: Molinaro (V) 33′, Lakicevic (V) 67′, Capello (V) 74′.

Note: recupero p.t. 3′, recupero s.t. 5′.

Primo tempo. Il primo brivido arriva al 13′ con la rasoiata dal limite di Aramu a lato di pochissimo, al 19′ Fiordaliso viene servito in area a seguito di un contropiede e calcia costringendo Gori alla respinta in tuffo. Al 31′ Masucci scappa via sulla sinistra e crossa per Minesso che di testa tutto solo si divora il goal, al 38′ il Pisa sblocca il punteggio con una strepitosa sforbiciata di Masucci sul cross di Birindelli. Passano 3 minuti e l’arbitro assegna un calcio di rigore ai lagunari che lo specialista Aramu trasforma siglando l’1-1 che chiude la prima frazione in parità.

Secondo tempo. Nella ripresa i lagunari completano la rimonta con la rete di Longo che dal limite dell’area piazza la sfera nell’angolino, col passare dei minuti il ritmo cala così entrambe le squadre faticano a rendersi pericolose. All’80’ Pinato crossa per Vido che da ottima posizione colpisce male la sfera vanificando tutto. Passano 4 minuti e sugli sviluppi di un corner De Vitis di testa cerca l’angolino ma Pomini si supera in volo. Nel finale Vido controlla la sfera in area e calcia a botta sicura mancando incredibilmente lo specchio così al triplice fischio il Venezia conquista i 3 punti.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Benevento 60–Frosinone 43–Spezia 41-Cittadella 39-Crotone 37-Salernitana 36-Pordenone 36-Entella 35-Chievo 34-Empoli 33-Perugia 33-Pescara 32-Juve Stabia 32-Ascoli 31*-Venezia 31-Pisa 30-Cremonese 26*-Cosenza 23-Trapani 20-Livorno 14

*Una gara da recuperare