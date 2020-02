Manolas: “Servirà la gara perfetta!”

Ovvio che nella testa dei giocatori azzurri ci fosse tanto Barcellona. Ma nei loro pensieri deve essere comunque chiaro che una prestazione come quella di ieri sera non potrà essere sufficiente. Chi lo può spiegare meglio di tutti è Manolas, che contro i catalani ha vissuto una delle serate più belle della sua carriera. «E’ stata indimenticabile per me – ha confermato -. Loro sono fortissimi, ma le partite vanno giocate e noi non partiamo battuti. Servirà la gara perfetta e io spero di rivivere con il Napoli le stesse emozioni. Il campionato? Dobbiamo solo vincere, senza guardare gli altri. Occorre insistere e fare quello che stiamo facendo, anche se stasera (ieri) Gattuso si è fatto sentire durante l’intervallo».