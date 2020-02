La panchina – Top e flop de Il Mattino, delude il polacco

I voti de Il Mattino per i calciatori venuti dalla panchina

5,5 MILIK

Prende il posto di Dries e con lui il 4-3-3 diventa ben altra cosa. Fa fatica a tenere posizione e a far salire la squadra come vorrebbe Gattuso e in ogni caso entra quando la spinta degli azzurri è calata e il pallino è tra i piedi dei padroni di casa. Si fa notare per qualche contrasto senza remore a metà campo.

6 ZIELINSKI

Il suo impatto sulla partita è assai positivo, di solito fatica a capire dove è finito: stavolta invece si cala nel personaggio, perché c’è da stringere i denti, lottare con l’animo del combattente ed evitare escursione pericolose che possano squarciare il centrocampo. E recita bene la sua parte. Fino al 95′.

sv ALLAN

Cinque minuti appena ma servono per il gesto simbolo della serata: il bacio di Gattuso al centrocampista brasiliano a coronare la pace. Entra quando il Napoli ha ormai smesso di palleggiare e lui prova a rianimarlo con la sia grinta e la sua corsa. Rincorre chiunque, dimostrando di avere anche umiltà.