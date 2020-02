Serie A/ Spal-Juventus 0-1 (1T): Il solito Ronaldo trascina i bianconeri!

Questa sera, allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, va in scena Spal Juventus, gara valevole per la 25esima giormnata di Serie A, ecco il commento:

La gara parte come da pronostico, con la Juve avanti, tanto che al minuto 5′, arriva il goal dei bianconeri, però l’arbitro su Check Var, lo anulla per fuorigioco di Cristiano Ronaldo. La Juve ha il pallino del gioco ma non riesce a eludere la difesa della Spal tranne quando Dybala dal limite dell’aria con il mancino centra in pieno il palo al 37esimo. Poco dopo la Juve passa in vantaggio grazie al solito Cristiano Ronaldo, servito da Cuadrado, che insacca sotto la traversa di Berisha. Dopo un minuto di recupero termina il primo tempo.

SPAL (4-3-2-1): Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Missiroli, Valdifiori, Castro; Valoti, Strefezza; Petagna. All: Di Biagio

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All: Sarri

Marcatori: 40′ Cristiano Ronaldo (J)

Ammonizioni: 19′ Valoti (S)