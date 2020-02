Rino Cesarano: “Napoli essenziale e razionale, è la cura Gattuso”

Il giornalista Rino Cesarano è intervenuto in diretta a “Donne nel Pallone – Speciale Bar San Domingo”, programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport.

Napoli-Brescia? Pur giocando un primo tempo sterile, il Napoli è riuscito a portare a casa i 3 punti. La squadra è stata concreta e pragmatica, non ha fatto molto, ma stanno metabolizzando la “Cura Gattuso”. In campionato, fuori casa fa delle partite molto essenziali vincendo in modo razionale. Nelle Coppe avranno bisogno di un cambio di marcia, ci vuole molta più aggressività e attenzione, a Brescia hanno concesso qualcosa in più in modo più ingenuo.

Sicuramente col Barcellona sarà un altro Napoli, dovrà alzare le antenne e pungere approfittando del momento di calo dei blaugrana.

Elmas? Nella partita contro il Brescia, nella posizione in cui lo ha messo Gattuso ha reso di meno, pur non giocando una brutta partita, credo sia dipeso dal contesto. Nel complesso ha fatto bene, però, non ha prodotto quegli allunghi, quelle verticalizzazioni che abbiamo visto a Cagliari. Ha giocato per la squadra senza cercare spunti suoi. Devo dire che è un elemento sul quale contare, ha vent’anni, ottima personalità e buona resa.

Fabian Ruiz? È in un momento di rinascita, merito di Demme che lo alleggerisce, dei preparatori atletici di Gattuso che lo hanno rigenerato sul piano fisico. I numeri li ha, il gol a San Siro con l’Inter gli ha dato un’autostima incredibile, così come l’interesse delle spagnole Barcellona e Real Madrid. Il giocatore ha buone qualità, sta migliorando nelle fasi di contrasto e le leve lunghe gli consentono di intercettare tra le linee gli avversari.