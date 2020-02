La perla di Fabian non è passata inosservata agli osservatori blancos

LA PERLA DELLO SPAGNOLO

Fabian Ruiz ha piazzato un colpo molto simile a quello del Meazza contro l’Inter, uno dei pezzi migliori del suo repertorio, il tiro a giro di sinistro nell’angolo più lontano. Un tiro telecomandato, forte e preciso, imprendibile per Joronen. Lo spagnolo è tornato sui suoi livelli, dopo un periodo di difficoltà: ora sta di nuovo bene atleticamente e ha ritrovato in pieno tutte le sue convinzioni.

Nel centrocampo a tre di Gattuso sta tornando a brillare perché può giocare nel suo ruolo preferito di mezzala: Ringhio a Brescia lo ha schierato sul centrodestra, confermandolo nella stessa posizione di Cagliari e da lì può convergere per sfruttare al meglio il tiro in porta e proprio così ha colpito subito dopo la il rigore realizzato da Insigne. Un centrocampista di qualità fondamentale per lo sviluppo nella manovra e per le verticalizzazioni: nel primo tempo ha sbagliato qualche appoggio ma poi si è ripreso alla grande nella seconda frazione e non soltanto per il gol ma anche per la maggiore precisione e velocità nel giro palla. Il suo talento è fondamentale per lo sviluppo della manovra offensiva e potrà essere decisivo proprio in questa fase finale della stagione. Al Rigamonti anche un osservatore del Real Madrid per studiare il centrocampista spagnolo del Napoli.

Fonte: Il Mattino