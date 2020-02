Serie A, Fiorentina/Milan 1-1: la Viola, in dieci, la riacciuffa di rigore

Al Franchi di Firenze, la serata calcistica si conclude con Fiorentina/Milan che vede il ritorno, molto applaudito, di Pioli in casa Viola. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, che vede i rossoneri più propositivi con i padroni di casa che si limitano a ripartire, al 56′ della ripresa è ancora una volta Rebic, al sesto gol in sette gare, a portare in vantaggio i milanisti. La rete nasce da un rinvio sbagliato del difensore Caceres che offre, involontariamente, un assist al calciatore croato. Padroni di casa in dieci dal 63′ per l’espulsione di Dalbert. Fallo al limite dell’ area di rigore su Ibrahimovic. (Il gigliato, dapprima solo ammonito, viene poi espulso da Calvarese richiamato dal Var) All’ 85′ pari di Pulgar su rigore guadagnato dall’ex Cutrone. Brava la Fiorentina a crederci, mentre il Milan “cede” dal punto di vista caratteriale.

Fiorentina – Milan 1-1 56′ Rebic (M), 85′ rig. Pulgar (F)



FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola (73′ Igor), Duncan, Pulgar, Castrovilli (68′ Cutrone), Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini



MILAN (4-4-1-1): Donnarumma (52′ Begovic); Conti, Gabbia (74′ Musacchio), Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo (80′ Saelemaekers), Kessiè, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

Espulso Dalbert (F) al 63′



Ammoniti: Bennacer (M), Calhanoglu (M), Caceres (F), Theo Hernandez (M)