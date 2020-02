Il clima a Barcellona è teso, ma Setien prova a ritrovare la calma

L’EURORIVALE

Continua ad essere tutt’altro che tranquilla la situazione in casa Barcellona. Nella giornata di ieri c’è stato un altro vertice tra i dirigenti e i la giunta direttiva del club che avrebbe addirittura chiesto le dimissioni di Bartomeu per aver perso completamente la credibilità al seguito dello scandalo social che ha travolto il Barcellona negli ultimi giorni. Non esattamente il momento migliore in casa Barcellona. Tra cambio allenatore, risultati altalenanti e la lite Messi-Abidal.

L’ALLENATORE

Tra Bargagate e la sfida con il Napoli alle porte, Quique Setien cerca di tenere il suo Barcellona concentrato sulla sfida di Liga contro l’Eibar (in programma oggi). Il tecnico blaugrana risponde comunque alle domande su-la vicenda che riguarda il club, accusato di pilotare messaggi sui social network: «Siamo molto concentrati su ciò che dobbiamo fare, sulle questioni calcistiche, ovviamente diamo per scontate le spiegazioni del presidente. Ci ha detto la stessa cosa che ha detto ai giornalisti».

LA POLEMICHE

Inevitabili le domande sul nuovo acquisto Braithwaite, arrivato grazie a una speciale deroga della Liga e non potrà giocare in Champions: «Lo seguivamo da tempo, ci darà una grossa mano. È un attaccante, ma può essere impiegato anche in altre posizioni: si adatta bene alle esigenze. È in buona forma – ha aggiunto -ma ci sono molte cose, concetti che dobbiamo spiegargli e che lui deve comprendere. Di certo ha grande entusiasmo. Riqui Puig? Non mi piace fare riferimento a giocatori specifici perché, nella situazione di Riqui, ce ne sono molti altri». Fonte: Il Mattino