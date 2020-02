Pederzoli: “Tanti ricordi, partita da seguire con tanto interesse”

Nella trasmissione ‘Punto Nuovo Sport Show’, in diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto l’ex direttore sportivo Brescia Mauro Pederzoli: “Brescia-Napoli? Tanti amici in campo, tanti ricordi, partita da seguire con tanto interesse. Gattuso? È un personaggio ed un giocatore straordinario. Empatia, spontaneità sono i punti chiave del suo carisma. Era facile pronosticargli un avvenire come allenatore, farà bene al Napoli. Diego Lopez? È stato il mio capitano. Grazie al suo imporsi è arrivato dov’è. Baggio nel 2000 a Brescia? Storia incredibile. C’era un rapporto speciale tra Roberto e Mazzone e Cesare, suo uomo di fiducia. Sapevamo avesse voglia di giocare ancora e si riuscì a chiudere l’accordo. Il Brescia è in una situazione complicata, la salvezza potrebbe essere un’impresa, non sarà semplice ottenere i tre punti stasera di fronte ad una squadra di altissimo livello”.