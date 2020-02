“Napoletano coronavirus” – Un coro veramente inquietante in quel di Brescia

Di cori beceri contro i napoletani se ne sentono tanti ed in gran parte degli stadi italiani, ma l’ultimo, quello che nasce sugli spalti del Rigamonti di Brescia è davvero di pessimo gusto. Nel momento in cui il Paese si appresta a vivere una possibile epidemia, che sta creando problemi soprattutto nella Regione Lombardia, quindi in casa anche bresciana, sentire gridare “napoletani coronavirus” è davvero inquietante. Buon calcio a tutti ed in bocca al lupo a tutti gli italiani. Lombardi e non.