Ultime Brescia – Al fianco di Balotelli favorita una punta “napoletana”

Il Brescia si prepara in vista della sfida domani sera alle ore 20,45 contro il Napoli allo stadio “Rigamonti”. Come riporta il CdS, le defezioni non mancano, come Romulo e Torregrossa, molto probabilmente anche Cistana al centro della difesa. In compenso recuperano Joronen in porta e soprattutto Tonali a centrocampo. Per l’attacco out anche Ayè per squalifica, al fianco di Balotelli giocherebbe Donnarumma, attaccante nato a Torre Annunziata. In alternativa ci sarebbero Zmrhal e Skraab e solo nelle prossime sedute di allenamento si prenderà una decisione.

La Redazione