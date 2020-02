Stop ai pirati della pay tv denunciati 223 «clienti» 

Ecco i primi 223 clienti abusivi della cosiddetta «pezzotto tv». Sono stati identificati, riconosciuti e denunciati. Potrebbero affrontare un processo penale, per aver beneficiato di un servizio tutto compreso, a prezzi irrisori: le partite di calcio su Sky e Dazn, le serie tv più gettonate su Netflix, i film su Mediaset premium e perfino la musica spotify. Il tutto a prezzi stracciati, per soli dieci euro al mese, in un andazzo andato avanti almeno fino a quando non se ne sono accorti gli inquirenti delle Procure di Napoli e di Roma.

Ricettazione e violazione dell’articolo 171 octies della legge 633/41, quella legata al diritto d’autore. Possono risarcire il danno, possono patteggiare. Ma se condannati (e in mancanza di confessioni e di risarcimento del danno), rischiano fino a otto anni di carcere, una multa di 25mila euro e la confisca dello strumento utilizzato per vedere i contenuti in streaming, (pc, smart tv, smartphone). Riconosciuti e denunciati in 223, un numero vistoso, ma ancora limitato, almeno a giudicare dalla diffusione del fenomeno della tv abusiva a pagamento. Ora la frontiera dei sospettati si sta allargando, altri ottocento casi nel mirino, ma gli utenti abusivi potrebbero essere addirittura cinque milioni. Fonte: Il Mattino