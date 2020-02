CENTROCAMPO – Allan di nuovo al lavoro a pieno regime

Dopo l’esclusione di Cagliari, come anticipò alla vigilia Gennaro Gattuso, il centrocampista ex Udinese Allan si sta allenando con grande intensità a Castel Volturno e vuole farsi trovare pronto per qualsiasi evenienza. Come riporta il CdS, non è da escludere che il mediano brasiliano possa essere convocato per Brescia, ma che possa partire titolare più con il Barcellona. Chi scalpita per la sfida in Lombardia è Lobotka che non è ancora al top della forma, però vuole guadagnare punti nei pensieri di Gattuso.

La Redazione