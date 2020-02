Si avvicinano i 5 giorni più intensi del Napoli: Il Barça di Messi è alle porte

B come Brescia, Balotelli e Barça. E poi L come Lorenzo e Leo: che si legga in un modo o nell’altro poco importa, sono dettagli, fatto sta che da domani a martedì Lorenzo Insigne vivrà probabilmente cinque dei giorni più belli, intensi ed emozionanti della sua vita da sportivo. Tifoso, giocatore e capitano azzurro: prima il campionato e poi la Champions; e soprattutto la sfida con Messi, l’uomo che Lorenzino in persona ha definito: «Il più grande di sempre dopo Maradona». Per altro al San Paolo, la sua casa ma anche il tempio dei geni argentini: che attesa, che adrenalina. Le cinque giornate del napoletano del Napoli. Con l’obiettivo, naturalmente, di combinare qualcosa di emozionante per sé e per la squadra. Fonte: CdS