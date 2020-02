La Juventus Under 19 bissa il successo della passata stagione della Viareggio Women’s Cup, battendo in finale la Roma per 3-2. Le bianconere segnano con: Musolino, Toniolo, entrambe su calcio di punizione e Bergonzi. Per le giallorosse non bastano le reti di Landa e Pacioni. Della Juventus anche il primo titolo per l’ex Napoli femminile Sara Caiazzo .

Fonte: foto Juventus Under 19