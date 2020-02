Chiariello: “Si deve vincere contro il Brescia! Barcellona difficile da battere”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, ecco le sue parole: “Sono un po’ stufo di dover gridare sempre “Al lupo! Al lupo”. Gattuso ha detto ai giocatori che chi non corre, non gioca, poche chiacchiere e tanta fatica. Sa che si gioca il posto a Napoli, una vetrina importante per il Gattuso allenatore. Il Napoli non avesse perso col Lecce avrebbe fatto una serie positiva di vittorie, si deve vincere contro il Brescia; Barcellona sarà un’importante tappa, non si può pretendere di batterla”.