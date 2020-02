Pucino: “consensi Nicchi? Se non assecondi il Presidente, non fai carriera”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Filippo Pucino, avvocato: “Si tratta di una delega morale. I delegati all’assemblea, per esprimere il voto, sono i rappresentanti di ogni sezione, uno per ogni 150 iscritti di sezione. Di deleghe se ne possono raccogliere da 50 a 60, la 61° non è legittima. La delega letta rappresenta la raccolta di ulteriore delega – non legittima – che viene sottratta all’avversario. Di 123 delegati in Italia, se posso prendere 60 deleghe, ce ne sono altre 63 in giro: è chiaro che la delega può essere fatta solo in favore di uno dei candidati. Se io impegno moralmente con quella dichiarazione gli altri, gli altri non possono delegare nessuno. Per quello che ho saputo è Nicchi che girava con questi fogli che si faceva firmare all’istante. Come prende consensi Nicchi? Se non sei disposto ad assecondare ciò che dice il Presidente, non fai carriera. Bisogna ricordare anche come funziona il sistema di guadagno degli arbitri di Serie A: se hai diretto più o meno di 25 gare, è chiaro che se non fai come dico io, come Gavillucci, stai a casa. Ricordiamo Gava, io parto sempre da quell’Inter-Juventus, perché per me è nato tutto da lì: improvvisamente venne dismesso ed è il vice di Rizzoli oggi. Gavillucci non ha avuto alcun impiego. Per me dall’anno di Inter- Juventus è andato storto qualcosa. È obiettivo che un arbitro come Orsato viene chiamato al VAR per l’espulsione di Vecino, poco dopo Pjanic per un fallo da terrorista, non ha preso il secondo giallo. Sono andato ad approfondire la questione. In Procura ho portato la denuncia di due anni fa ai danni di Orsato, circa una politica della FIGC che non va bene”.