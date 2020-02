DIFESA – Hysaj recupera tra una settimana e in forte dubbio per Brescia

Il Napoli prosegue la preparazione in vista della sfida di venerdì contro il Brescia allo stadio “Rigamonti”. Per il tecnico Gennaro Gattuso saranno scelte obbligate in difesa, con Hysaj che non è ancora al meglio, ma dovrebbe recuperare per una settimana, in vista del Barcellona. Come riporta il Corriere dello Sport, anche Koulibaly tra febbre e una condizione non al top, è in forte dubbio per la sfida contro le “rondinelle”. La difesa quindi sarà con Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni, Manolas e Maksimovic al centro, mentre in porta il ballottaggio Ospina-Meret con il colombiano in leggero vantaggio.

La Redazione