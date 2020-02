Llorente e Lozano, il rientro in gruppo è previsto per domani

Negli ultimi giorni di allenamento a Castel Volturno, Fernando Llorente e Hirving Lozano non si sono allenati con il restodel gruppo. Lo spagnolo afflitto dall’influenza che gli ha impedito di allenarsi, il messicano ha svolto allenamento personalizzato nella giornata di ieri e probabilmente sarà così anche oggi. Per i due da quantosi legge sull’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno il rientro in gruppo è previsto per domani.