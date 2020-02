Koulibaly non è al massimo della condizione fisica, in dubbio per Brescia

Kalidou Koulibaly, sta recuperando al massimo la sua condizione fisica dall’infortunio muscolare e resta in dubbio per la trasferta di Brescia. Così come scrive La Gazzetta dello Sport, il senegalese non si è ripreso del tutto dall’infortunio subito contro il Parma s metà dicembre. È tornato contro il Lecce dopo due mesi facendo una prestazione negativa, escluso poi da Gattuso per la trasferta di Cagliari. La sua presenza quindi potrebbe essere in dubbio venerdì in casa del Brescia.