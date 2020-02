Diego Lopez valuta due moduli per la gare col Napoli. Due rientri importanti

In vista della gara interna contro il Napoli, il Brescia recupererà qualche pezzo importante, ma Diego Lopez dovrà fare anche a meno di altri. Joronen, Tonali e Gastadello venerdì sera ci saranno, mentre Torregrossa, Cistana e Romulo no, ieri non si sono allenati con il gruppo. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico uruguayano sta pensando a due moduli per contrastare il Napoli di Rino Gattuso. Quello con il 4-3-1-2, con Zmrhal alle spalle di Balotelli e Donnarumma, oppure quello con il 4-3-2-1, con Zmrhal e Skrabb a supporto di ‘SuperMario’.