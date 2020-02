COPPA ITALIA PRIMAVERA – La finale sarà Hellas Verona-Fiorentina

Quest’oggi si sono giocate le semifinale di Coppa Italia Primavera e non sono mancate le sorprese. La Roma batte l’Hellas Verona per 3-1, ma gli scaligeri con il successo per 2-0, conquista la finalissima. Nell’altra semifinale pareggio per 2-2 tra la Juventus e la Fiorentina, sono i viola di Bigica e dell’ex Napoli Primavera Loviso.

Roma-Hellas Verona 3-1

Juventus-Fiorentina 2-2

La Redazione