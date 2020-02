Meret è scontento, rimanda il rinnovo. Gattuso gli preferisce Ospina

Alex Meret è da considerarsi ormai non più un titolare, da quando c’è Gattuso sulla panchina ha collezionato solo cinque presenze, e non per cause fisiche ma pura scelta tecnica. La Gazzetta dello Sport scrive che il giovane portiere azzurro non è contento e starebbe rimandando il suo rinnovo di contratto. Nonostante Meret sia stato un investimento di 25 milioni, per il momento resta in panchina. Gattuso sa benissimo che è un patrimonio della società, ma non ammette intromissioni nelle sue scelte.