Champions League – Atalanta stellare: Valencia steso 4-1, Quarti vicini

Che Atalanta spettacolare! I bergamaschi battono 4-1 il Valencia nell’andata degli Ottavi di finale di Champions League e si avvicinano ai Quarti di finale. Partita praticamente perfetta per i neroazzurri, in vantaggio al 15′ min con Hateboer e che raddoppiano con Ilicic al 42′ min. Nella ripresa la squadra di Gasperini dilaga con la perla di Freuler al 57′ min e la doppietta di Hateboer al 62′ min. Sembra tutto finito ma Cheryshev al 66′ min trova il pesante gol della bandiera e della speranza per il Valencia. Ora l’Atalanta dovrà gestire il prezioso vantaggio nella gara di ritorno in Spagna