Battere il Napoli potrebbe mettere da parte le polemiche a Barcellona

LE CONSEGUENZE

Intanto nel pomeriggio di ieri il presidente Bartomeu ha incontrato Messi, Sergio Busquets, Piqué e Sergi Roberto – i quattro capitani blaugrana – per fare chiarezza, ma la sensazione è che questa vicenda possa provocare conseguenze inimmaginabili. La tensione resta altissima a pochi giorni dalla sfida a Fuorigrotta. Bartomeu deve cercare di ricondurre al più presto la situazione nei giusti binari perché a Barcellona s’inizia a parlare di elezioni anticipate. L’attuale mandato di Bartomeu scade nel 2021 e il presidente ha esaurito le possibilità di presentarsi. Il tutto sullo sfondo la gara di andata degli ottavi di Champions contro il Napoli al San Paolo, competizione che rimane il principale obiettivo blaugrana. A proposito: i due club si ritroveranno a pranzo il giorno della gara nella splendida cornice di Villa D’Angelo in via Aniello Falcone, dove è prevista anche la presenza di De Laurentiis. Un successo a Napoli e l’eventuale successivo passaggio del turno potrebbe essere utile per mettere da parte le polemiche. Tutto sta a riuscirci, perché a Barcellona c’è un ambiente a dir poco caldo e con la partita di Napoli alle porte tutto può prendere qualunque piega. Fonte: Il Mattino