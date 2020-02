Teotino: “Perché City si e PSG no? Vizio di forma, non vorrei che…”

Gianfranco Teotino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Perché City si e PSG no? Il PSG è stato salvato per un vizio di forma. Quando è stata riaperta la procedura contro il Manchester City, sono emersi dei documenti dai quali si capiva che aveva fatto letteralmente carte false. Si sarebbe dovuta riaprire la procedura anche nei confronti del PSG, entro 10 giorni di una determinata scadenza, ma per un cavillo giuridico la riapertura non è stata effettuata. Molto spesso il Tribunale dello Sport di Losanna ha cancellato sentenze di condanna per questioni formali. Anche in caso di doping. Il problema è che la documentazione sulla base della quale il City ha ricevuto questa pesante condanna è stata – secondo ciò che il City sosterrà dinanzi ai giudici di Cassazione – sottratta in maniera illegale, una sorta di furto online. Accennavo al fatto che a parte questo vizio formale per cui è stato salvato il PSG. Il presidente fa parte dell’esecutivo UEFA. Non vorrei avesse inciso. Si sta ragionando sulla possibilità di mettere un tetto a queste cattive abitudini”.