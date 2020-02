Il Napoli ha messo gli occhi su Vlahovic, ma dalla Capitale…

Il Napoli avrebbe individuato come potenziale terminale offensivo Dusan Vlahovic, fiore all’occhiello della Fiorentina. Rocco Commisso vuole blindare il ventenne con un prolungamento di contratto. Secondo quanto scrive l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i viola si siederanno presto al tavolo per discutere il rinnovo. Il Napoli lo avrebbe individuato come l’attaccante giusto per il gioco di Gattuso, ma c’è anche la Roma che lo vorrebbe come vice Dzeko. Tuttavia è stata costruita una muraglia attorno al calciatore. Come ha confessato l’agente ai microfoni di Calciomercato.it tante big europee hanno chiesto informazioni sul giovane talento. L’entourage, peroò, frena gli entusiasmi: Vlahovic è il presente e il futuro della Fiorentina. Fonte: CdS