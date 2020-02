Il rilancio del Napoli parte dall’atteggiamento della squadra

Il Napoli di Gattuso è sempre più una squadra da trasferta. I numeri sono espliciti, tre vittorie in campionato (Sassuolo, Sampdoria e Cagliari) e una in Coppa Italia con l’Inter, un solo ko immeritato all’Olimpico contro la Lazio. Fuori casa gli azzurri si trasformano rispetto alle partite al San Paolo, difendono benissimo e colpiscono al momento opportuno.

IL DOPPIO VOLTO

Compatta, sicura e spietata. La squadra azzurra fuori casa è l’esatto contrario rispetto alle partite a Fuorigrotta dove con il nuovo tecnico ha vinto in campionato solo la partitissima con la Juve (e poi sono arrivati i due successi in Coppa Italia con Perugia e Lazio) perdendo ben quattro volte con Parma, Inter, Fiorentina e Lecce. La grande attenzione in fase difensiva e di concretezza in fase offensiva emersa nelle partite esterne non si è invece riscontrata nelle sfide casalinghe e in questo senso gli errori dei singoli sono scomparsi quasi del tutto fuori casa, affiorando ancora invece in quelle al San Paolo.

SQUADRA CORSARA

Una squadra sempre più corsara, solo la Lazio in Serie A ha avuto una marcia più forte del Napoli da quando è arrivato Gattuso sulla panchina. E cioè nelle ultime nove partite. Dieci i punti conquistati dalla formazione di Simone Inzaghi, seguita da Napoli e Bologna con 9 e Inter con 8. I numeri degli azzurri fanno ancora più effetto tenendo presente quello che è stato invece il cammino casalingo. E c’è un altro dato che evidenzia la differenza di rendimento, quello relativo ai gol incassati. Fuori casa il Napoli di Gattuso non ha subito gol contro il Cagliari (dopo essere rimasto imbattuto anche con l’Inter in Coppa Italia), mentre in casa non ha subito reti solo nelle due partite di coppa Italia con Perugia e Lazio prendendo invece almeno un gol nelle cinque gare di campionato. Fonte: Il Mattino