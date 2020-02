Verdone: “Napoli o Roma, per me lo scudetto lo vince prima Aurelio”

Carlo Verdone e Aurelio De Laurentiis, su un lungomare – quello di Napoli – che «stordisce» e l’assoluta, inevitabile, quasi scontata dicotomia tra calcio e cinema, mondi che si collegano con uno sguardo, un’allusione, o semplicemente osservando il «sano» rispetto per un sentimento. «Io e Aurelio procediamo da diciotto anni, siamo monogami e fondiamo le nostre diversità. Mi ha spinto pure a firmare per Amazon, per la docu-serie che nascerà tra un po’. Noi siamo nel futuro». E anche con la testa in un pallone, che sembra stia lì, lo senti anche se non lo vedi, mentre il rumore della macchina da presa vorrebbe tenere la scena. «La Roma mi amareggia, perché non so cosa sia, di chi sia, di chi diventi. Avevamo Salah, Alisson, Pjanic e sono andati altrove, dove hanno vinto Champions o scudetti. Abbiamo rinforzato gli altri e ci siamo indeboliti noi. Il sogno resta il titolo di campione d’Italia, ma secondo me farà prima Aurelio, che è solido, autorevole, innovativo e ambizioso».

La Redazione